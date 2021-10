Inter, Correa a rischio per la Juventus: noie muscolari per l'argentino

Problemi per Simone Inzaghi alla vigilia di Inter - Juventus. Joaquin Correa è a forte rischio a causa delle solite noie muscolari che l'attaccante si porta dietro dalla scorsa pausa per le nazionali. Come riporta gazzetta.it l'argentino non ha completato l'allenamento di venerdì e sarà valutato nella rifinitura del sabato. In ogni caso Dzeko e Lautaro Martinez partono favoriti per partire dal 1' in attacco.

