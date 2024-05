Inter, De Vrij: "Non volevo lasciare la Lazio a zero! Ma la mia agenzia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefan De Vrij, attuale difensore dell'Inter, è tornato a parlare della causa intentata contro la sua vecchia agenzia, la SEG. Ai tempi della Lazio, infatti, i suoi procuratori hanno lavorato a sua insaputa guadagnando sul suo trasferimento a Milano. Alla fine l'olandese ha vinto lo scontro in tribunale ottenendo un conguaglio economico di 5 milioni di euro. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ad Algemeen Dagblad: "Io, ad esempio, non volevo lasciare la Lazio a parametro zero perché quel club era stato corretto con me. Mi sarebbe piaciuto firmare il rinnovo e poi partire a un prezzo basso. Secondo la SEG tale proposta sarebbe stata respinta dal club biancoceleste. Allora ho chiamato il direttore della Lazio e mi ha detto: 'La SEG ti sta mentendo Stefan, non vogliono che firmi assolutamente'. Ho iniziato ad avere dei dubbi e ho chiesto di nuovo a SEG. "Stefan, da quanto tempo ti conosciamo, non mentiremmo mai", mi è stato detto. Anche Vos non era contento che chiamassi il ds della Lazio. Certamente non avrei dovuto farlo, disse. Erano lì per questo. Solo dopo ho capito tutto".

"Ho intentato questa causa perché un giocatore deve determinare quale parte della torta regala. Non c'era trasparenza, tutto è stato fatto alle mie spalle. Ho perso di vista l'agenzia, non ho fatto domande per non passare per sospettoso. Sono stato ingenuo. Ma quando ho iniziato a chiamare gli avvocati dopo quella conversazione con Lukaku, è cambiato molto. A Romelu avevo detto 'sono tutti i miei agenti da quando avevo sedici anni'. Lui ha scrollato le spalle e mi ha detto: 'Ma sei sicuro che ti abbiano rappresentato? Non hai un accordo scritto con loro, vero? Scoprilo'".