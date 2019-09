Inter - Lazio, cominciata la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Dopo la partita casalinga con il Parma in programma domenica 22 settembre, la Lazio andrà a San Siro per sfidare l'Inter nella quinta giornata di campionato. Oggi inizia la vendita dei tagliandi per la sfida con i nerazzurri, la società ha diramato il comunicato.

La S.S. Lazio comunica che, da oggi 17 settembre saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Inter - Lazio.

Questi i dettagli della vendita:

- Gara: Inter- Lazio

- Mercoledi 22 settembre ore 21:00

- Stadio San Siro di Milano

- Prezzo del settore "Ospiti - Terzo Anello Blu":

- Intero - 25,00 €. più diritti di prevendita

- Fine vendite martedi 21 settembre alle ore 19:00

- Circuito ricevitorie: Viva Ticket - Rete di vendita Calcio - Punti vendita nazionali

- On-Line

- Divieto del cambio nominativo del settore ospiti.

PER L'ACQUISTO DEI TAGLIANDI NON E' NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO

Punti vendita segnalati dal Circuito VivaTicket a ROMA:

AGENZIA BETTER TIRINNANZI

indirizzo:via Federico Borromeo, 81-83 Roma

telefono:+39 06 61661576

email:fabrixroma@fastwebnet.it

orari:Lun: 15.00/19.30 Mar-Sab: 09.30/19.30 Dom: 09.30/15.00 17.00/19.30

AGENZIA TUXI VIAGGI&EVENTI

indirizzo:Via Dante da Maiano Roma

telefono:+39 06 41707269

fax:+39 06 98383084

email:tuxiviaggieeventi@pinguinoviaggi.net

orari:Lun-Dom:10.00/14.00 16.00/19.00

ALE & PAT

indirizzo:via Tocco da Casauria, 30 Roma

telefono:+39 06 4131904

email:alessandro.cata81@libero.it

orari:Lun-Dom: 09.30/23.00

ALICE E LA LUNA VIAGGI

indirizzo:via Adolfo Albertazzi, 49 Roma

telefono:+39 06 87772200

email:agenzia@aliceelaluna.com

orari:Lun-Ven: 10.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 10.00/13.00 Dom: chiuso

ANDIAMO A TEATRO

indirizzo:via de Lollis, 22 Roma

telefono:+39 06 44704355

email:andiamoateatro@tiscali.it

orari:Lun-Ven: 10.00/18.00

BAR FRUMENTI VIA NATHAN

indirizzo:Via Ernesto Nathan, 33 Roma

telefono:+39 06 5000781

fax:+39 06 5002682

email:frumentibar@libero.it

BAR FRUMENTI VIA PAVESE

indirizzo:Via Cesare Pavese, 14-20 Roma

telefono:+39 06 5001960

fax:+39 06 5005300

email:barfrumenti@alice.it

orari:Lun-Dom: 05.00/20.00

BAR TABACCHI PAOLO MARIUCCI

indirizzo:Via Monchiero, 8 Roma

telefono:+39 06 61567399

fax:+39 06 61564961

email:p_mariucci@tiscali.it

orari:Lun-Sab: 07.30/20.00 Dom: 08.30/13.30

BONNIE & CLYDE

indirizzo:Viale Regina Margherita, 178 Roma

telefono:+39 06 8555872

email:bonnieclyderoma@gmail.com

orari:Lun-Ven: 08.00/20.00 Sab: 10.00/13.00 16.00/19.00 Dom: chiuso

BOX EVENTI ITALIA

indirizzo:p.zza Ippolito Nievo 1 Roma

telefono:+39 06 5895431

email:biglietteria@boxeventitalia.it

BOX OFFICE CAMOMILLA

indirizzo:Via Angelo Olivieri, 70 - Ostia Lido Roma

telefono:+39 06 5683712

email:boxostia@gmail.com

BOX OFFICE STAR MUSIC

indirizzo:Via Baldo degli Ubaldi, 47 Roma

telefono:+39 06 37500375

email:boxofficestarmusic@alice.it

BOX OFFICE C/O LA FELTRINELLI - 1

indirizzo:Viale Giulio Cesare, 88 Roma

telefono:+39 06 87440263

email:grt.roma@ticket.it

BOX OFFICE C/O LA FELTRINELLI - 2

indirizzo:Largo di Torre Argentina, 5/a Roma

telefono:+39 06 94364767

email:grt.roma@ticket.it

BRUS BROTHERS

indirizzo:Via della Lucchina, 96 c/o centro comm.le Gulliver Roma

telefono:+39 06 30815409

email:brusbrothers@libero.it

orari:Lun-Dom: 09.00/19.30

CC SERVICE

indirizzo:via Cassia, 629 Roma

telefono:+39 06 83544963

email:info@ccservice.it

orari:Lun-Ven: 09.30/18.30 Sab: 09.30/13.30 Dom: chiuso

ELETTROTRIS SINERGY

indirizzo:via Prenestina, 100 Roma

telefono:+39 06 2753255 www.sinergyroma.it

email:elettrotris@fastwebnet.it

orari:Lun-Sab: 09.30/13.30 16.00/20.00 Dom:chiuso

EUREKA TRAVEL

indirizzo:via G.B. Morgagni, 2/E Roma

telefono:+39 06 44202354

fax:+39 06 44119049

email:eman@eurekatravel.it

orari:Lun-Ven:10.00/19.00 Sab,Dom:chiuso

EVENTI E TABACCHI

indirizzo:Via Mondovì, 8 Roma

telefono:+39 06 7020699

email:eventietabacchi@yahoo.it

FEVER TICKET

indirizzo:Via M. Rigamonti, 100 c/o Centro Comm.le I Granai Roma

telefono:+39 06 51957606

email:angelo.sabatello@gmail.com

FOUR ANGELS VIAGGI E TURISMO

indirizzo:via Boldetti,16 Roma

telefono:+39 06 97614623

fax:+39 06 97614624

email:angela@4angels.it

orari:Lun-Ven: 10.00/13.30 15.30/20.00 Sab: 10.00/13.30 Dom: chiuso

GATTINONI TRAVEL ROMA (SOLO PARTITE CASALINGHE INTER)

indirizzo:via F. Civinini, 83/A Roma

telefono:06 8088306

email:parioli@gattinoni.it

orari:Lun-Ven: 09.00/12.30 14.30/19.00 Sab: 09.30/13.00 Dom: chiuso

GLITTER TRAVEL

indirizzo:Via E. Fermi, 10 Roma

telefono:+39 06 5586955

email:info@glittertravel.it

orari:Lun-Ven: 09.00/13.00 15.30/19.30 Sab: 09.00/12.00 Dom: chiuso

GRANDI BIGLIETTERIE - AGENZIA 365

indirizzo:Via Giolitti, 34 Roma

telefono:+39 06 47881536

email:romaturismo.gb@agenzie365.it

HAWK'S TRAVEL

indirizzo:Via Albalonga, 74 Roma

telefono:+39 06 77591638

email:info@hawkstravels.it

JOLLY TICKET

indirizzo:Via Tiburtina, 532 Roma

telefono:+39 06 4393845

email:jollyticket2001@gmail.com

LIBRERIA RULLIANO

indirizzo:via Calpurnio Fiamma, 24/28 Roma

telefono:+39 06 768341

email:rullianolibri@gmail.com

orari:Lun-Ven: 07.30/13.00 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso

MAGIC SOUND & TICKETS

indirizzo:piazza dell'Alberone, 14 Roma

telefono:+39 06 77208984

email:info@magic-sound.it

orari:Lun: 16.00/20.00 Mar-Ven: 09.30/13.30 16.00/20.00 Sab: 10.00/13.30 16.00/20.00 Dom: chiuso

MAGIC SOUND BULLICANTE

indirizzo:via di Acqua Bullicante, 202 E/F Roma

telefono:+39 06 2423511

email:magicsoundbullicante@libero.it

orari:Lun: 16.00/20.00 Mar-Sab: 09.30/13.30 16.00/20.00 Dom: chiuso

MOVIELAND

indirizzo:Via dei Romagnoli, 515 - Ostia Lido Roma

telefono:+39 06 56347592

email:movieland13907@gmail.com

orari:Lun-Dom: 16.00-24.00

NSA TICKETING

indirizzo:viale delle Olimpiadi, 61 Roma

email:infoticket@nsagroup.it

orari:Lun-Ven: 10.00/13.00 14.00/17.00 Sab, Dom: chiuso

NAPNET WASH

indirizzo:via Napoli, 26 Roma

telefono:+39 06 48907461

email:napnetwash@gmail.com

orari:Lun-Dom: 08.30/24.00

ORBIS SERVIZI

indirizzo:Piazza dell'Esquilino, 37 Roma

telefono:+39 06 4744776/4827403

email:orbisservizi@virgilio.it

PLANET STORE VIDEO

indirizzo:viale dei Quattro Venti, 122/124 Roma

telefono:+39 06 5817782

email:planetstorevideo@libero.it

orari:Lun-Sab:09.00/22.00 Dom:10.00/22.00

PRONTO BIGLIETTO

indirizzo:Via Gianluca Squarcialupo, 7 Roma

telefono:+39 06 44258270

fax:+39 06 44260456

email:info@prontobiglietto.it

orari:Lun-Ven: 10.00/19.00 Sab: 10.30/18.00 Dom: chiuso

SABBIA E NEVE VIAGGI

indirizzo:via Buonori, 21 c/o centro comm.le Le Torri Roma

telefono:+39 06 97270202

email:sabbiaeneveviaggi@libero.it

orari:Lun: 16.00/19.30 Mar-Ven: 09.30/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.30/19.30 Dom: chiuso

SEVENWEST

indirizzo:Via della Magnana, 263 H/I Roma

telefono:+39 06 55590939

email:info@sevenwest.it

SPAZIO ZERO

indirizzo:Via E. Ferri, 8 c/o Centro Comm.le La Romanina Roma

telefono:+39 06 7233551

email:ticketspazio0@libero.it

SPORTELLO DEL CITTADINO LAURENTINO

indirizzo:via Laurentina, 794 Roma

telefono:+39 06 45443411

email:alessandrocapasso1927@gmail.com

orari:Lun: 15.00/20.00 Mar-Dom: 10.00/20.00

SWEET DREAMS VIAGGI

indirizzo:via Stoppa, 33/41 Roma

telefono:+39 3335358645

email:sweetdreamsviaggi@gmail.it

orari:Lun-Ven: 09.00/13.30 15.30/20.00 Sab: 09.00/14.00 15.00/20.00

TABACCHERIA BIANCHINI

indirizzo:Via Val Tellina, 93 Roma

telefono:+39 06 58230110

email:alexcri2003@libero.it

orari:Lun-Dom: 07.30/13.00 15.30/20.00

TABACCHERIA CAFINI

indirizzo:via Piè di Marmo, 37 Roma

telefono:+39 06 6797925

email:piedimarmo37@tiscali.it

TABACCHERIA CARRADORI

indirizzo:via Tuscolana, 598 Roma

telefono:+39 06 7820170

email:drdtabacchi532@libero.it

orari:Lun-Ven: 07.30/19.30 Sab: 08.30/19.30 Dom: 09.00/13.00

TABACCHERIA CIANFLONE

indirizzo:via Sant'Arcangelo di Romagna, 38AB Roma

telefono:+39 06 52371612

email:snai.vitinia@gmail.com

orari:Lun,Mer,Ven: 07.00/13.30 15.00/20.00 Mar,Gio,Sab: 07.00/20.00 Dom:chiuso

TABACCHERIA DE ZULIANI

indirizzo:Via Aurelia, 1255 Roma

telefono:+39 06 66180953

email:stefano.dezuliani@gmail.com

orari:Lun-Sab:08.00/13.30 15.30/19.30 Dom:08.00/13.30

TABACCHERIA GIOVENCHI

indirizzo:Via del Moro, 39 Roma

telefono:+39 06 58331308

email:giordanagiovenchi@tiscali.it

TABACCHERIA PROSPERI

indirizzo:via di Tor di Sapienza, 56-5A Roma

telefono:+39 06 2280957

email:tabprosperi@gmail.com

TABACCHERIA SEVERINI

indirizzo:Via G.Gozzi, 49 Roma

telefono:+39 06 5411178

email:tseverini@inwind.it

TABACCHERIA TROISI

indirizzo:via Pio Molajoni, 86 Roma

telefono:+39 06 4381188

email:gilda.troisi@fastwebnet.it

orari:Lun-Sab: 09.00/19.00 Dom: chiuso

TEATRO DEI SERVI

indirizzo:Via del Mortaro, 22 Roma

telefono:+39 06 6795130

email:info@teatroservi.it

THE FANS

indirizzo:via Merulana, 9-10-11 Roma

telefono:+39 06 44360542

email:amministrazione@thefans.it

orari:Lun-Dom: 10.00/13.00 15.45/19.00

TICKET VILLA BORGHESE

indirizzo:via Ruggiero Giovannelli, 5 Roma

telefono:+39 06 88802776

email:tvb@natalucciepartners.it

orari:Lun-Sab: 10.00/18.00 Dom: chiuso

VARIUS

indirizzo:via Livorno, 1/C Roma

telefono:+39 06 83902223

fax:+39 06 83902223

email:sabrina.iannarone@gmail.com

orari:Lun-Sab:09.00/19.00 Dom:09.00/13.00

Pubblicato il giorno 17/9/19 alle ore 13:47