Inter - Lazio, Jacobelli: "Crocevia importante per tutti, dirà molto..."

La Lazio è attesa domani sera a San Siro per affrontare l'Inter di Antonio Cinte. Gara delicata, per i biancocelesti, a proposito della quale Xavier Jacobelli è inervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Antonio Conte è carico, partenza brillante. La partita con la Lazio è un crocevia importante, così come per i biancocelesti dopo la vittoria all'Olimpico, che è arrivata dopo un periodo delicato. La Lazio è competitiva, forse soprattutto in Europa League ha sottovalutato l'avversario ed esagerato col turnover. Questa sfida ci dirà come stanno le due squadre".

INTER - LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI

ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALL'HOMEPAGE