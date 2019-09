Inter - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Caicedo il migliore, caos Jony

Amara San Siro. La Lazio esce sconfitta per 1-0 dall'Inter dopo aver vanificato un numero incredibile di occasioni da gol. Nel finale il solito calo, ma tra la metà del primo tempo e il primo quarto d'ora della ripresa i biancocelesti hanno creato almeno sei occasionissime. I quotidiani hanno premiato Caicedo come migliore in campo, un vero e proprio regista offensivo. La palma del peggiore va divisa tra Lazzari e Jony, sulla cui prestazione pesa l'errore sulla rete di D'Ambrosio.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 4, Milinkovic-Savic 6 (73' Berisha 5.5), Parolo 6, Luis Alberto 5 (65' Leiva 5.5), Jony 5; Correa 5.5, Caicedo 6.5 (53' Immobile 5). All. Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6.5; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Bastos 5.5; Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6 (73' Berisha 5.5), Parolo 6, Luis Alberto 5.5 (65' Leiva 5.5), Jony 4.5; Correa 4.5, Caicedo 6.5 (53' Immobile 5.5). All. Inzaghi 5.5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6; Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Bastos 5; Lazzari 4.5, Milinkovic-Savic 5.5 (73' Berisha 5), Parolo 5, Luis Alberto 5 (65' Leiva 5), Jony 4; Correa 5, Caicedo 6 (53' Immobile 5). All. Inzaghi 5.

