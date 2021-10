Inzaghi torna da avversario, ma ecco com'era la sua prima Lazio - FOTO

2016 - 2021, cinque anni dopo tutto è cambiato. Sono cambiati i giocatori della Lazio, c'è stata una pandemia mondiale, è cambiato l'allenatore. Il 10 aprile del 2016 per la prima volta Simone Inzaghi sedeva sulla panchina biancoceleste e sabato 16 ottobre tornerà per la prima volta allo stadio Olimpico da avversario con l'Inter. Ma com'era la prima formazione schierata dal tecnico piacentino? A ricordarlo ci ha pensato Dazn con un post social: Marchetti tra i pali, Gentiletti, Bisevac, Lulic a sinistra e Patric a destra in difesa. Biglia, Parolo e Onazi a centrocampo e il tridente composto da Keita e Candreva insieme a Miro Klose. Insomma un undici nettamente diverso da quello attuale ma con alcuni calciatori, come Patric e Felipe Anderson che subentrò nella ripresa, ancora presenti ma da giugno agli ordini di Sarri.

