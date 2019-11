Italia, Bertotto: "Immobile sta meglio di Belotti. Mancini ha grande scelta"

Titolari indiscussi nella Lazio e nel Torino, in Nazionale si contendono una maglia. Immobile e Belotti sono le due scelte offensive di Mancini, che di volta in volta affida a uno dei due la maglia da titolare. Di questo ha parlato Valerio Bertotto a Tuttomercatoweb.com: "Non è un problema avere due attaccanti come Immobile e Belotti. Il problema sorge se non hai calciatori di un certo livello, come loro due. Di volta in volta in base alla condizione e alle partite Mancini ha l'opportunità di avvalersi di elementi di così alto livello. È vero che Immobile in questo momento sta molto meglio di Belotti, ma anche lui è un signor calciatore. Mancini ha grande scelta e tirerà fuori quella giusta al momento giusto".

