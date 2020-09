Italia, Bonucci: "I tifosi mancano come il pane a tavola. In Olanda per vincere"

Un punto ciascuno tra Italia e Bosnia nel match di debutto degli azzurri in Nations League. Al termine del match il capitano Leonardo Bonuci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai mcirofoni di Rai Sport: "Potevano farci male sulle ripartenze, sfortunati sul gol preso. Abbiamo peccato un po' di frenesia nel voler trovare il gol a tutti i costi, serviva un pochino più di pazienza. Era difficile dopo dieci mesi ma la volgia di portare a casa la vittoria è stato un buon segno. C'è da recuperare e andare in Olanda a fare la gara. Questa squadra ha vogli di continuare dove tutto si è interrotto ma vediamo il bicchiere mezzo pieno pensando che abbiamo pareggiato una gara che stavamo perdendo. Il calcio è dei tifosi e sono loro la parte che accende le anime, mancano come il pane a tavola".

