Italia, Bonucci salta la Polonia: "Sono costretto a fermarmi, già con la Lazio..."

Leonardo Bonucci è costretto a dare forfait per il match di domani sera in Nations League contro la Polonia. Il difensore centrale della Juventus convive da qualche tempo con un problema muscolare e tornerà a Torino nelle prossime ore. Questo l'annuncio dell'ex Milan ai microfoni di Rai Sport: "Volevo esserci a tutti i costi, ma purtroppo non posso. Ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già con la Lazio nell'ultima mezz'ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi. A Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo a esserci, ma purtroppo non sto bene".

Liga, Tebas: "Servono 490 milioni di euro per finire la stagione"

Tennis, favola Sinner: a Sofia diventa il più giovane italiano a vincere il torneo Atp

TORNA ALLA HOMEPAGE