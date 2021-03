Italia, Causio: "Immobile o Belotti? Se Ciro è in forma, è il numero uno"

Stasera l'Italia affronterà la Bulgaria nella seconda giornata di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Sulle colonne di Tuttosport Franco Causio ha gettato lo sguardo ai prossimi Europei di giugno, parlando anche della sfida Immobile - Belotti per la maglia di titolare in attacco: "Germania, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più dell'Italia, ma si spiega anche con l'abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club. Però il calcio è bello perché non c'è nulla di scontato per cui vediamo. In attacco Immobile o Belotti? Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d'oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è flessibile".

