Italia, Chiellini: "Razzismo? Mi sono vergognato da italiano e toscano"

Giornata importante quella di domani per l'Italia di Roberto Mancini che sfiderà la Spagna in semifinale di Nations League. Nel pomeriggio di oggi insieme al tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa anche il difensore Giorgio Chiellini: "Il ricordo della partita contro la Spagna all'Europeo è ancora impresso nella nostra testa e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match". Poi sul razzismo e su quanto accaduto a Koulibaly nella sfida tra Fiorentina e Napoli: "E' inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mi sono vergognato, come italiano e toscano, anche perché l'Italia per me non è un paese razzista. Qualcosa in più va fatto, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi".

