Italia, Costacurta: "Batteremo la Macedonia e poi con il Portogallo...."

Mancano poco meno di due mesi all'appuntamento cruciale per la Nazionale di Roberto Mancini che ai playoff cercherà di conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. In merito l'ex calciatore Alessandro Costacurta ha detto la sua sulle pagine de Il Giornale: "Roberto ci ha sorpreso in questi suoi anni in nazionale e dobbiamo solo dirgli grazie per quello che ha fatto e non solo per la vittoria dell'Europeo e quindi mi fido di lui anche nelle convocazioni. Per quanto riguarda il mondiale in Qatar penso che ce la possiamo fare contro il Portogallo che vedo che batterà la Turchia come noi batteremo la Macedonia. Loro sono meno squadra di noi, hanno giocatori forti e di qualità ma lo spirito di squadra non è di certo quello degli azzurri e questo conta tanto. Poi in questo momento l'Italia mi sembra in difficoltà perché rispetto alla nazionale di 8-9 mesi fa sembra avere meno energia, meno qualità e meno fame. Ripeto, contro il Portogallo sarà una sfida difficile ma non partiamo affatto battuti, anzi..."