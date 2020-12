Italia, De Rossi: "Spero in Immobile capocannoniere delle qualificazioni"

Il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 ha caratterizzato il pomeriggio. L'Italia non ha avuto un'urna né troppo benevola, né troppo severa. Ai microfoni di Rai 2 è intervenuto l'ex centrocampista della Nazionale e della Roma Daniele De Rossi, che ha individuato in Ciro Immobile il punto di riferimento dell'Italia. La risposta sul possibile capocannoniere delle qualificazioni: "Spero Immobile, ma naturalmente ci sono tanti altri grandi giocatori come Lewandowski che segneranno tanti gol".

