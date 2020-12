Italia, Mancini su Immobile: "Felice di lui, con noi fa sempre bene"

Dopo il sorteggio per i gironi di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai 2. Il ct ha risposto anche a una domanda sul rendimento di Ciro Immobile: "È la Scarpa d'Oro, quando gioca con noi fa sempre bene, in Olanda ha fatto una partita pazzesca. Poi ovvio che nel club possa rendere meglio perché gioca e si allena sempre con i compagni. Siamo felici di lui come di Belotti e Kean". Chissà se i continui record battuti dall'attaccante biancoceleste convinceranno Mancini ad assegnargli definitivamente la maglia di titolare dell'attacco della Nazionale. Nel frattempo Immobile continua a segnare.

