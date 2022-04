Italia, De Sciglio torna sull'eliminazione con la Macedonia: "Può succedere"

Fonte: L'Equipe

"È successo quello che può succedere in una partita a eliminazione diretta". Mattia De Sciglio, nella lunga intervista rilasciata a L'Equipe, è tornato sull'eliminazione della Nazionale italiana contro la Macedonia del Nord. Per aver perso quella partita l'Italia non prenderà parte al Mondiale in Qatar in programma a dicembre. Il difensore della Juventus ha continuato: "Non importa il livello dell'avversario, può giocarsi tutto su un episodio. Ero in panchina, ho visto che siamo stati ingannati dal nervosismo nel corso dei minuti. Detto questo, non credo che il calcio italiano abbia sofferto un ridimensionamento, non avremmo vinto l'Europeo altrimenti. Non è stata una parentesi, siamo rimasti imbattuti più di 30 partite. Se avessimo avuto un po' più di fortuna durante le qualificazioni, ad esempio contro la Svizzera, oggi non saremmo qui a parlare di tutto questo".