Italia, Immobile fa il tifo da casa: "Forza azzurri!" - FOTO

Mentre l'Italia è impegnata nell'amichevole contro l'Estonia c'è un tifoso speciale che la segue da casa. Ciro Immobile non ha potuto unirsi ai compagni in questa spedizione, è infatti a Roma in isolamento fiduciario a causa del coronavirus. L'attaccante della Lazio però sosterrà la Nazionale anche da lontano come dimostra la sua Instagram story con scritto: "Forza azzurri!".

