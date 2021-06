Italia, la doppietta di Locatelli ha due precedenti: uno è laziale

Italia - Svizzera è stata la serata da sogno per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha realizzato una doppietta, rispettivamente in secondo e terzo gol in Nazionale (il primo a marzo in Bulgaria). Come riporta Opta Paolo è il terzo italiano della storia a segnare 2 gol in una partita dell'Europeo. Il primo fu Gigi Casiraghi, allora attaccante della Lazio, in Italia - Russia del 1996. Il secondo Mario Balotelli nella semifinale dell'Europeo 2012 contro la Germania.

