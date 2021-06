Italia, le possibili avversarie agli ottavi: Olanda fuori dall'elenco

Italia - Galles deciderà le prime due posizioni del girone A di Euro 2020. In base all'ordine di arrivo l'Italia verrà inserita nella parte alta oppure in quella bassa del tabellone della fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che per chiudere in testa il gruppo alla squadra di Mancini basterà anche un pareggio nel terzo incontro. Analizziamo i casi possibili.

ITALIA PRIMA - Se gli azzurri vincessero il girone affronterebbero agli ottavi la seconda del gruppo C. In questo momento quel raggruppamento è stato già matematicamente vinto dall'Olanda (che quindi sicuramente non sarà opposta agli azzurri), mentre alle spalle degli orange ci sono a 3 punti Ucraina e Austria: in questo momento (e quindi anche in caso di pareggio nello scontro diretto dell'ultima giornata) sarebbe in vantaggio la squadra di Shevchenko per il numero di gol fatti (entrambe 0 di differenza reti, 4 a 3 i gol fatti). Chiude a 0 la Macedonia del Nord che non ha più possibilità di arrivare seconda.

ITALIA SECONDA - Se gli azzurri perdessero contro il Galles, chiuderebbero secondi e affronterebbero agli ottavi la seconda del gruppo B. Al momento quel girone vede il Belgio in testa a 6 punti, Russia e Finlandia a 3 (russi avanti in virtù dello scontro diretto), Danimarca a 0. Nell'ultima giornata il Belgio se la vedrà con la Finlandia e a Lukaku e compagni basterà un pareggio per chiudere primi, la Russia sfiderà la Danimarca. La seconda piazza è ancora totalmente in ballo.