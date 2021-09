Italia - Lituania, le pagelle dei quotidiani: in tanti dal 7 in su

Cinquina dell'Italia alla Lituania e traguardo della qualificazione a Qatar 2022 più vicino. Bella serata per la squadra di Mancini, che torna alla vittoria (la prima dopo il trionfo all'Europeo) e scaccia qualche critica seguita ai due pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Nei quotidiani sportivi voti molto alti per tutti con tanti che prendono 7 o anche di più. Protagonisti ovviamente i giocatori offensivi, in particolar modo Raspadori e Kean, ma anche il commissario tecnico fa il pieno di elogi.

CORRIERE DELLO SPORT

ITALIA: Donnarumma 6 (dal 46′ Sirigu 6); Di Lorenzo 7, Acerbi 6.5, Bastoni 7, Biraghi 5.5 (dal 46′ Calabria 6.5); Pessina 6.5, Jorginho 6 (dal 61′ Castrovilli 7), Cristante 6.5; Bernardeschi 7.5 (dal 61′ Scamacca 5.5), Raspadori 7.5, Kean 7.5 (dal 73′ Berardi sv). CT: Mancini 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ITALIA: Donnarumma 6 (dal 46′ Sirigu 6); Di Lorenzo 7, Acerbi 6.5, Bastoni 6, Biraghi 6.5 (dal 46′ Calabria 6.5); Pessina 7, Jorginho 6.5 (dal 61′ Castrovilli 6.5), Cristante 6.5; Bernardeschi 7.5 (dal 61′ Scamacca 6), Raspadori 8, Kean 7.5 (dal 73′ Berardi 6). CT: Mancini 7.5.

LEGGO

ITALIA: Donnarumma 6 (dal 46′ Sirigu sv); Di Lorenzo 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6, Biraghi 6 (dal 46′ Calabria 6.5); Pessina 7, Jorginho 6 (dal 61′ Castrovilli 6.5), Cristante 6.5; Bernardeschi 6.5 (dal 61′ Scamacca 6), Raspadori 8, Kean 8 (dal 73′ Berardi 6). CT: Mancini 7.

LAZIO, DA FORMELLO BUONE NOTIZIE: LE CONDIZIONI DI IMMOBILE E LAZZARI

MILAN - LAZIO, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DELLA PARTITA E I PRECEDENTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB