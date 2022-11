Italia, Mancini: “Contento per il traguardo raggiunto. Europei? Il destino..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani l’Italia affronterà la prima amichevole, la sfida con l’Albania è in programma alle 20:45. Sarà una gara importante per Roberto Mancini che in veste di ct ha tagliato un gran traguardo: sarà la sua 56 panchina. Raggiunti dunque due ex condottieri della Nazionale come Lippi e Prandelli, ma nel mirino restano Bearzot e Pozzo. Una bella soddisfazione per lui che ha commentato così ai canali ufficiali della Figc: “Mi fa piacere raggiungere sia Marcello, che è stato un grande allenatore, sia Cesare e speriamo di farne di più. Arrivare a quei due davanti mi sembra abbastanza lunga. Obiettivo? Anche se sono due amichevoli, saranno importanti perché possiamo provare qualche giocatore nuovo e giovane. Valuteremo chi non conosciamo ancora benissimo”

EUROPEI - “Macedonia? È il destino. Contro la Macedonia è stata una gara assurda, che capita una volta ogni cento anni e purtroppo è capitato a noi. È un girone duro, credo che gironi facili non ce ne siano. Abbiamo l’Inghilterra alla prima giornata, credo che ci sarà da lottare”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Immobile: "Il nostro obiettivo è la Champions, io ci credo!"

Uruguay, i numeri di maglia per il Mondiale: la scelta di Vecino