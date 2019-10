Italia, Mancini: "I giocatori ci sono, serviva solo ridargli fiducia"

In collegamento video da Roma, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato del nuovo corso azzurro al "Festival dello Sport" di Trento: "Ho sempre pensato che in Italia i giocatori ci fossero e ci sono sempre stati. Bisogna solo aspettare qualche tempo in più per certi specifici ruoli. A volte ci sono spiacevoli eventi come l’eliminazione dal Mondiale, ma poi penso che gli italiani siano sempre i migliori. Serviva ridare fiducia a giocatori comunque bravi. Non so se la crescita del campionato sia anche merito mio, la media età non è altissima, negli ultimi mesi giocano più giovani e questo è certamente positivo", le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.



COLLABORAZIONE CON I CLUB - "Ognuno fa giustamente i propri interessi, sono stato sia calciatore sia allenatore della Nazionale. Io cerco di essere più morbido possibile con i calciatori, le settimane sono sempre poche per lavorare, ma penso che sia importante dare la possibilità ai ragazzi sotto pressione di riposare. La Nazionale è il massimo traguardo per tutti, quella maglia è diversa, ti rimane dentro. Quella dell’'82, nonostante giocassi già in A, mi ha fatto innamorare dell’azzurro. L’inno è l’apice dell’emozione”.



