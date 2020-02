Italia, Mancini: "In attacco siamo forti, Immobile sta facendo benissimo"

L'Italia affronterà l'Europeo dopo un ottimo percorso durante le qualificazioni. Ai microfoni di Sky ne ha parlato Mancini: "Noi siamo forti, saranno delle bellissime partite da giocare. Non abbiamo un blocco di una sola compagine di Serie A, ci sono un paio di italiani per squadra. Questo è bello, perché rappresentiamo tutta l’Italia. Qualcosa è scattato dentro di noi, abbiamo fatto una grande qualificazione. Davanti siamo messi molto bene, gli attaccanti sono migliorati tantissimo ed hanno trovato un’ottima intesa. Belotti è un po’ in difficoltà, ma Immobile sta facendo benissimo. Sono giocatori che fanno gol e quella è la cosa più importante".

