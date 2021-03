Italia, Mancini: "Ritorno del pubblico? Spero che prima di giugno le cose siano a posto"

Alla vigilia della sfida contro la Lituania, Roberto Mancini si è espresso anche sulla presenza del pubblico in in occasione della partita inaugurale dei prossimi Europei. Nonostante per l'11 giugno, almeno secondo il piano vaccinale, in Italia dovrebbero esserci milioni di vaccinati, è ancora in dubbio l'ok del governo sul ritorno dei tifosi. Il ct ha spiegato: "Il perché sinceramente non lo so, non ne ho idea. Spero che le cose siano a posto non per giugno, ma anche un po' prima".

IL MATCH - Poi Mancini ha parlato della gara con la Lituania: "Le insidie sono quelle del campo, perche' non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. Debutto di Toloi? C'è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio. Lituania squadra fisica che difendere bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza".

