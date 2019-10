Italia, non solo Euro 2020: Mancini resterà ct fino a Qatar 2022

Continua il percorso di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la qualificazione ad Euro 2020 avrebbe permesso al ct di attivare una clausola sul proprio contratto che, però, il ct ha già deciso di non esercitare. Con tale postilla il tecnico avrebbe potuto accordarsi con un qualsiasi club, senza impedimenti, da qui fino all'ultima partita degli Europei. Ma il progetto va avanti. Gli ottimi risultati ottenuti finora, e la grande mole di giovani su cui lavorare, hanno convinto Mancini a continuare il suo cammino azzurro senza esitazioni. Per l'ex Lazio scatta dunque il rinnovo automatico fino al 2022, anno dei Mondiali in Qatar.

