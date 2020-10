Italia, Prandelli: "Attaccante? Non esiste un titolare fisso. Immobile deve svariare"

Ciro Immobile è finito ancora in panchina con la Nazionale. L'attaccante della Lazio ha giocato 0 minuto nei precedenti match contro Moldavia e Polonia. Domani, gli Azzurri affronteranno l'Olanda in Nations League. Vedremo se Mancini schiererà dal primo minuto il bomber campano. Intanto, l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla questione.

Immobile, Caputo e Belotti: chi sceglierebbe?

"E' un dubbio che lascio a Mancini. Mi sembra che sentendo Roberto, è sempre chiaro. Dipende da partita a partita, non abbiamo un titolare fisso e questo può essere uno stimolo. In base agli avversari e al momento di forma, Mancini sceglierà. Per fortuna ne abbiamo 4-5 potenzialmente titolari".

Ma non fa effetto vedere la Scarpa d'Oro in panchina?

"Ha delle caratteristiche straordinarie ma non può avere giocatori intorno. Deve avere la possibilità di svariare, vicino a un'altra punta non riesce ad esprimere il suo potenziale. E' un attaccante atipico, che svaria molto ma in area è sempre puntuale".

