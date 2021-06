Italia - Svizzera, Capello: "Immobile si merita il gol, il pubblico lo ama"

Ha segnato ancora. Ciro Immobile decisivo con la Lazio e ora ancor di più con la Nazionale. Con la rete siglata questa sera contro la Svizzera, e quella precedente contro la Turchia, il bomber biancoceleste ha raggiunto Bobo Vieri e superato anche Mario Balotelli con 15 reti in maglia azzurra. I complimenti arrivano da più parti e anche da Fabio Capello che così ha affermato ai microfoni di Sky Sport: " Immobile lavora come un pazzo è un giocatore in grande condizione. Si merita i gol che alzano il morale. Soprattutto giocando qui all’Olimpico sente il calore del pubblico, il pubblico lo ama e lui da ancora di più".

