Italia - Svizzera, l'Olimpico sarà quasi tutto azzurro

Sarà uno stadio Olimpico quasi tutto azzurro quello di questa sera in vista del match tra Italia e Svizzera in programma alle 21:00. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei al contrario di quanto accaduto nel primo match contro la Turchia i tifosi elvetici non saranno più di 4.000. Nella prima gara infatti le maglie rosse dei turchi sembravano sovrastare quelle dei tifosi dell'Italia, oggi non sarà così. Tutto lo stadio sosterrà gli azzurri di Mancini verso una vittoria che sarebbe fondamentale per il cammino nell'Europeo.