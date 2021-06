Lazio, Luiz Felipe salta l'Olimpiade col Brasile: vuole farsi trovare pronto da Sarri

Da giorni ormai posta foto nella Capitale. Non una casualità che merita un approfondimento. Luiz Felipe infatti, stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, avrebbe deciso di saltare le Olimpiadi di Tokyo con il Brasile Under 23. Il motivo è semplice: il brasiliano vuole recuperare al meglio dall'operazione svolta in Germania alla caviglia destra a inizio anno e farsi trovare pronto dal nuovo allenatore Maurizio Sarri. Luiz Felipe non vuole correre rischi, per questo sfrutterà il mese di giugno per completare la riabilitazione e si presenterà al ritiro di Auronzo di Cadore a luglio. Rinuncerà quindi al sogno di indossare la maglia del Brasile alle Olimpiadi. Una scelta dolorosa per amore della Lazio.