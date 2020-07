Italia Viva sulla Legge Melandri: "Diritti tv in esclusiva e per sei anni"

La senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha presentato un disegno di legge per modificare la Legge Melandri che i diritti televisivi. La modifica più rilevante, secondo quanto riporta Milano Finanza, riguarda il potere di derogare, su richiesta della Lega Serie A, al divieto di assegnare tutti i pacchetti a un solo operatore della comunicazione o a un solo intermediario indipendente e di estendere la durata dei contratti da tre a sei anni. Secondo questo disegno di legge le partite potrebbero essere assegnate per sei anni a un’unica società che avrebbe poi facoltà di rivenderli ad altri operatori. A meno che venga recepita in un decreto-legge, la proposta di Italia Viva dovrà affrontare un lungo e complesso iter legislativo. L’eventuale deroga alla no single buyer rule inoltre potrebbe violare la norma europea che stabilisce tale divieto di esclusiva.

