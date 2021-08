Jacobs, l'uomo del momento e la vita in "zona Immobile"

Che Italia quest'anno. Prima si laurea campione d'Europa e poi entra nella storia con Jacobs che ha scritto una pagina dello sport italiano. Marcell è stato il primo italiano a vincere una finale olimpica nella specialità dei 100 metri. Il campione così facendo ha registrato il record europeo per 9''80. Ma non solo. In quella finale il classe '94 è diventato l'uomo più veloce al mondo agguantando l'oro olimpico di Tokyo 2020. Ma conosciamolo da più vicino. Un uomo gentile, educato e riservato, questa l’immagine di Marcell Jacobs che emerge dai racconti dei commercianti che lavorano nel quartiere in cui il velocista vive con la compagna Nicole Daza e i figli. Si tratta della Collina Fleming, a Roma Nord, dove Jacobs si è trasferito nel 2018. Un'area di Roma dove vivono molti sportivi, non a caso anche Marcell. Infatti, nella zona quanto entusiasmo filtra per il trionfo di domenica scorsa del velocista italiano. Chi lo conosce, lo descrive con parole di simpatia e stima: davvero un bravo ragazzo. Ma qualcosa sembra collegare il neo campione olimpico a Ciro Immobile, vediamo perché.

Jacobs nella zona Immobile - Una tappa molto frequentata da Marcell si trova proprio nel quartiere in cui lui vive e si chiama il forno "Sapori di pane", in via Antonio Serra. Come riporta corriere.it, a spiegarlo è Massimo Massi, mentre gestisce il via vai dei clienti dalla cassa: "Passa spesso qui. A volte viene da solo, altre volte invece sta con Nicole", dice. Anche lui sembra confermare quanto detto: "Sono sempre educati e posati. Si vede che non cercano di attirare l’attenzione su di sé". E al Fleming infatti, di sportivi ne passano davvero tanti tra cui: l’ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi e soprattutto il bomber biancoceleste Ciro Immobile. Chissà se i due si sono già incrociati o si vedranno una volta che Ciro farà rientro dall'amichevole in Olanda di Enschede. Da mettere in risalto è sicuramente che la Scarpa d'Oro, subito dopo il traguardo raggiunto da Jacobs, si è complimentata con lui, facendogli le sue più sentite congratulazioni. L'uomo più veloce al mondo passa nella zona Immobile, da scoprire se i due si incontreranno un giorno..

