Campionati al via: ecco le date delle Top 5 leghe europee

Ecco ripartire i cinque campionati europei: manca davvero poco. Dopo l'annata 2020-2021 arriva anche la stagione 2021-2022 con moltissime novità, a partire dalla Serie A. Sulle panchine del campionato italiano c'è stato un vero e proprio valzer di nomi importanti. Quando iniziano i campionati principali di calcio? Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la prossima stagione ripartirà ufficialmente con l'inizio della Ligue 1 in programma nel weekend 6-8 agosto. La ripresa degli altri campionati proseguirà nelle settimane successive con Liga, Premier League, Bundesliga e Serie A. Di seguito ecco quali sono le decisioni delle federazioni sportive calcistiche, sulla ripresa dei tornei con le date stabilite ufficialmente.

SERIE A 2021/2022 - Il 22 agosto prenderà il via la nuova stagione di Serie A, con anticipi il 21 agosto. Una data simile a quelle delle stagioni pre-2020, quando l'avvio del torneo è stato posticipato in virtù dello slittamento dell'annata precedente, visti i problemi legati al coronavirus.

PREMIER LEAGUE 2021/2022 - A Ferragosto prende il via il campionato inglese. Il 14 agosto, infatti, tutte a caccia del Manchester City di Guardiola, Campione in carica della Premier, ancora una volta. Anticipo il 13, di venerdì, per inaugurare: Brentford contro Arsenal. Inizierà prima della Serie A, come di consueto.

LIGA 2021/2022 - Alla pari della Premier League, anche la Liga inizierà nel weekend 13-15 agosto. Le squadre saranno in campo già venerdì 13 per l'anticipo, con gare anche sabato, domenica e probabilmente lunedì 16.

BUNDESLIGA 2021/2022 - Non è da meno il campionato tedesco, che comincerà venerdì 13 agosto con la prima gara tra il Bayern Monaco e il Borussia Mönchengladbach, in casa di quest'ultimo dunque il grosso delle gare previste sabato 14 e domenica 15 dello stesso mese.

LIGUE 1 2021/2022 - Bundesliga, Spagna e Inghilterra inizieranno nello stesso weekend ma, il primo dei cinque grandi tornei ad aprire la stagione 2021/2022 sarà quello francese: via il 6 agosto con l'anticipo del venerdì, dunque squadre in campo sabato 7 e domenica 8.

