Juve, Arthur positivo all'alcol test: rischia sospensione patente per 8 mesi

Otto mesi senza patente, un'ammenda di 1200 euro e l'obbligo di seguire un corso di riabilitazione. Queste le sanzioni che secondo il quotidiano spagnolo AS rischia Arthur Melo, dopo quanto accaduto qualche giorno fa con l'incidente a Palafrugell, comune in provincia di Girona, mentre era al volante della sua Ferrari. Il nuovo centrocampista della Juventus è stato sottoposto all'alcol test e l'esito superava il limite consentito di 0,50 mg/litro. Secondo "AS" l'ex giocatore del Barcellona rischia il ritiro della patente per otto mesi, una multa di 1200 euro e l'obbligo di frequentare un corso di riabilitazione.

CALCIOMERCATO LAZIO, SI STRINGE PER MURIQI

LAZIO, SLITTA LA PARTENZA PER AURONZO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE