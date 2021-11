Juventus, Allegri: "A Salerno buon approccio o prendiamo schiaffi". Poi sul caso plusvalenze...

Dopo il ko contro l'Atalanta la Juventus nella giornata di domani sfiderà la Salernitana all'Arechi. Queste le parole del tecnico Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Bisogna approcciare meglio di quanto fatto a Verona, altrimenti prendi subito degli schiaffi e poi diventa difficile. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa anche divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta, non bisogna combatterla".

Poi sull'inchiesta plusvalenze: "Noi siamo dentro la Juventus, il presidente ha parlato sabato alla squadra, stamattina lo ha fatto a tutti i dipendenti e ha tranquillizzato e rasserenato".

