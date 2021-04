Juventus, Chiellini: "Non giocherò mai con un'altra maglia"

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Giorgio Chiellini. A togliere ogni dubbio su una sua possibile partenza ci ha pensato il diretto interessato intervistato in esclusiva a Sky Sport: “Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai. Con tutto il rispetto non giocherei con un’altra maglia in Italia o in Europa, è fantamercato".

