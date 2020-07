Juventus, C.Ronaldo graziato da Valeri: ci sarà con la Lazio - FOTO

Lunedì è in programma Juventus - Lazio allo Stadium. Da tutti considerata per mesi la sfida Scudetto, a causa degli otto punti che dividono oggi le due squadre, ha perso un po' il valore di partita da dentro o fuori, pur rimanendo molto importante per il finale di campionato delle due squadre. Chi ha rischiato di guardare la partita in tv in casa bianconera è Cristiano Ronaldo. Al 62' di Sassuolo - Juventus il portoghese, in un duello con Magnanelli, prima tocca la palla, poi con la gamba alta colpisce il ginocchio dell'avversario con i tacchetti. Un intervento da arancione, che l'arbitro Valeri punisce con il giallo, non riscontrando cattiveria. Ronaldo graziato.

