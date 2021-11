Juventus, Elkann: "Fiducioso nell'operato della magistratura"

Continua a tenere banco il caso legato all'indagine plusvalenze che ha travolto la Juventus. Sul caso arrivano anche le parole dell'amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha parlato all'Investor Day del 2021. "Sulle indagini in corso la società ha già comunicato, collabora con gli inquirenti e confida di far luce. Io sono fiducioso nell’operato della magistratura italiana. Sapete che la Juventus ha un nuovo cda, un nuovo a.d., un nuovo allenatore, che con il presidente e vice presidente stanno affrontano i momenti di difficoltà".

Roma, niente Cristante per Mourinho: il giallorosso è ancora positivo

Calciomercato Lazio, Luis Alberto futuro in bilico: Lotito apre all'addio e il Milan...

TORNA ALLA HOMEPAGE