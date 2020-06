Juventus, emergenza terzini: infortunio per De Sciglio e rosso per Danilo

De Sciglio e Danilo mettono in ansia la Juventus. Dopo gli infortuni della scorsa settimana di Khedira e Alex Sandro, al 65' della sfida contro il Bologna Sarri deve fare a meno anche dell'ex Milan. Scatto in profondità e De Sciglio sente tirare dietro alla coscia sinistra: immediato il cambio con Danilo, addirittura dopo aver preso un cartellino giallo, perché il giocatore è rientrato in campo per poi buttarsi a terra. Faccia scura all'uscita a far presagire un guaio serio. Lo stesso brasiliano si è reso protagonista in negativo con una doppia ammonizione in meno di mezz'ora che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo. Per la Juventus non ci sono più a disposizione terzini sinistri di ruolo, quindi Sarri dovrà adattare Matuidi, che in passato ha occupato quella posizione.

