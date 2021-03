Juventus - Lazio, Giordano "bacchetta" Inzaghi: "Sta facendo del male a Immobile, Ciro deve riposare"

La Lazio parte bene, ma la Juventus recupera. Il match in programma questa sera all'Allianz Stadium si conclude 3 a 1, e per i biancocelesti arriva un'altra sconfitta dopo le ultime due delusioni contro Bayern e Bologna. Bruno Giordano, ex attaccante capitolino, ha parlato della partita ai microfoni di TMW Radio: “La Juventus ha fatto una partita straordinaria. Quando ho visto l’1 a 0 credevo che avrebbe subito un cappotto pesantissimo. Poi la squadra si è sciolta e ha fatto un grande calcio. La Lazio non ha avuto la determinazione per fare il secondo e il terzo gol, nel primo tempo la Juve era in balia dell'avversario. Non puoi permettere a queste grandi di alzare la testa. Il treno Champions sta andando via, le partite ci sono per recuperare ma il momento della Lazio è di grave difficoltà. Vedo calciatori che camminano, come Milinkovic o Immobile. Inzaghi sta facendo del male a Ciro continuandolo a farlo giocare in queste condizioni. Una settimana di riposo gli può far bene così da concludere bene anche la stagione in vista dell'Europeo".

