Juventus-Lazio, i biancocelesti non fanno "doppietta" in campionato dal 1943

Non sarà una sfida scudetto come si pensava prima della ripresa del campionato ma Juventus-Lazio manterrà comunque il suo fascino soprattutto perché la squadra di Inzaghi in questa stagione ha già battuto quella di Sarri due volte: in Supercoppa e a Roma in campionato. I biancocelesti andranno a Torino e proveranno ad espugnare l'Allianz Stadium. La doppia vittoria in campionato manca tra l'altro da tantissimi anni, precisamente dalla stagione 1942/1943 quando all'andata la Lazio si impose per 5-2 all'andata e al ritorno per 2-4. Dopo quasi ottanta anni lunedì si può riscrivere la storia.

