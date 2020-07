Diritti Tv, ecco i nomi sondati da Lotito per il ruolo di partner

La questione dei diritti Tv del campionato è più intricata di quanto si possa immaginare, ma al momento sul tavolo ci sono varie opzioni che possono essere utili a districare la faccenda. C'è la proposta del presidente Dal Pino che vedrebbe la Serie A diventare una media company, ma anche quella di Lotito che vorrebbe affidarsi ad un gestore terzo che si occupi del canale tematico e dei ricavi. Il patron della Lazio sta cercando di convincere i colleghi che questa sia la soluzione migliore per tutti e, come si evince dalla rassegna stampa di Radiosei, pare abbia sondato il terreno con delle aziende.

I NOMI - Il numero uno biancoceleste avrebbe preso informazioni su Fortress e starebbe tenendo in considerazione il Wanda Group. Al momento il gruppo cinese darebbe più sicurezze rispetto agli spagnoli e quindi ideale per un canale in outsourcing. Restano sull sfondo Tim e Discovery.

Lazio, per Lotito 16 anni di presidenza: la Champions League come regalo

Juventus - Lazio, ecco perché dopo 7 mesi non è più sfida scudetto

TORNA ALLA HOMEPAGE