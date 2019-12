Juventus, Marchisio: “Lazio grande realtà, attenzione ad Immobile!”

Quest’oggi, presso la sala giunta del Coni, si è tenuta l’undicesima edizione del premio ‘Andrea Fortunato’, manifestazione che ha tra i propri obiettivi anche quello di inserire gli esami ematici tra quelli previsti come obbligatori per ottenere l’idoneità sportiva. Nel corso dell’evento, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a personaggi del mondo della medicina e dello sport, tra cui l’ex Juventus Claudio Marchisio. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio, relative al match di sabato tra i bianconeri e la Lazio: “Se mi aspetto una bella partita? Sì, la Lazio è una grande realtà come lo è l’Atalanta negli ultimi anni. Sono due ottime squadre. La Lazio ha Ciro Immobile in super forma, bisognerà far attenzione”.

