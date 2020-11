Juventus - Napoli, oggi la sentenza: tutti gli scenari possibili

Ci sarà oggi, o al massimo domani se la stesura delle motivazioni richiederà più tempo, la sentenza su Juventus - Napoli dello scorso 4 ottobre. La decisione di assegnare il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri potrebbe essere ribaltata, come riporta Tuttosport. Se il Tribunale d’Appello Federale dovesse dare ragione al Napoli, la partita si recupererà molto probabilmente il 13 gennaio a Torino. Se, invece, dovesse confermare quanto già disposto, ovvero vittoria a tavolino per la Juventus e un punto di penalizzazione per il Napoli, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis farebbe un ulteriore ricorso alla corte del Coni e poi, eventualmente, sarebbe disposto ad arrivare fino al Tar del Lazio. Una vicenda che dunque non si concluderà oggi ma avrà almeno un altro atto, che sia in campo o di nuovo in Tribunale.

