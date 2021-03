Juventus, Nedved conferma Pirlo: "Resta al 100%"

Potrebbe scatenarsi una girandola delle panchine in Serie A al termine della stagione. Tuttavia, in una lunga intervista rilasciata a DAZN, Pavel Nedved ha escluso al momento una separazione tra la Juventus e Andrea Pirlo: "Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore ".

Piccinini: “Lazio insufficiente in campionato. E sul rinnovo di Inzaghi...”

Udinese - Lazio, Marusic è l'MVP del match - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE