Piccinini: “Lazio insufficiente in campionato. E sul rinnovo di Inzaghi...”

Sandro Piccinini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare la stagione della Lazio fino a questo momento: "Se valutiamo solo il campionato è deludente, ma ci son ole attenuanti. Una è legata alla Champions e al prezzo da pagare per arrivare agli ottavi. E poi il Covid, con le tante assenze subìte. Le attenuanti ci sono, ma i numeri sono impietosi. Per ora è insufficiente in campionato. Rimane Inzaghi? Si è complicata la cosa, probabilmente è una questione di soldi ma i risultati non aiutano Simone. Un marpione come Lotito potrebbe tirare la corda".