Juventus, nessuna sanzione per Paratici dopo i fatti di Udine: i dettagli

Non ci sarà nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti del ds della Juventus Fabio Paratici per le plateali proteste nei confronti dell'arbitro Chiffi nell'intervallo della gara contro l'Udinese. Nelle decisioni del Giudice Sportivo non risulta infatti nessuna sanzione non essendoci stata nessuna segnalazione da parte del direttore di gara nel refero classico stilato al termine del match. Tuttavia Paratici potrebbe essere comunque sottoposto ad un'inchiesta federale in quanto il direttore di gara non può intervenire su chi non è in distinta, aspetto di cui si occupa la Procura Federale. Il ds bianconero si trovava infatti in tribuna.

