Juventus, Sarri: "Con la Lazio abbiamo sbagliato mentalmente"

La Juventus riparte dalla partita interna con il Cagliari, dopo la sconfitta con la Lazio in Supercoppa Italiana. In conferenza stampa il tecnico bianconero Maurizio Sarri è tornato sulla sfida di Riyad: "Abbiamo lavorato sui tanti errori che abbiamo commesso. Da ieri abbiamo cominciato a lavorare sul Cagliari ma prima ci siamo concentrati su di noi. Bisogna lavorare sulla mentalità perché veniamo da una partita in cui abbiamo sbagliato più mentalmente che tecnicamente o tatticamente".

LAZIO, L'ESCLUSIVA CON ERIKSSON DE LALAZIOSIAMONOI.IT

BRESCIA - LAZIO, LE PAROLE DI MILINKOVIC IN MIXED ZONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE