Karsdorp: "Roma? Sono scioccato! Ti lasciano solo, meglio l'Olanda"

Rick Karsdorp ha lasciato la Roma per fare ritorno al Feyenoord. Il terzino, che a Trigoria ha subito molti infortuni, ha parlato al portale voetbalprimeur.nl raccontando la sua esperienza in giallorosso che, a suo dire, è stata molto negativa. Ecco le sue parole: "Lì vieni lasciato molto da solo. Alcuni ragazzi camminano cinque minuti prima dell'inizio dell'allenamento, mentre altri hanno già trascorso due ore in palestra. Ci sono allenamenti in cui non parli con nessuno, ognuno fa le proprie cose. Quando ero alla Roma ero davvero scioccato. È questa l’atmosfera? L’Olanda mi piace di più. Ci sono un po' di risate nello spogliatoio. Devo avere una buona atmosfera attorno, quindi qui mi sento bene. Non avevo fiducia in me stesso alla Roma durante la preparazione. La partenza? Un peso mi è subito caduto dalle spalle, tutta la tensione è scomparsa quando ho saputo che sarei potuto partire. Dopo ho giocato due amichevoli alla grande e avevo paura che bloccassero la mia partenza. Non è stato così".

