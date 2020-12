L'iniziativa della Lazio calcio a 8: "Un caldo Natale per i senzatetto di Roma"

In un anno triste e sfortunato per tutta l'umanità sono queste le iniziative che fanno tornare il sorriso. La Società Sportiva Lazio calcio a 8 ha lanciato una raccolta fondi, sulla piattaforma Gofundmeper, per aiutare le persone più bisognose della Capitale. Lo scopo è quello di donare ai senzatetto di Roma, entro la fine del periodo natalizio, un kit provvisto di guanti, plaid e acqua minerale. La società biancoceleste ha raccolto già più di 1700€ per quello che è davvero un grandissimo gesto.

CLICCA QUI PER DONARE

LAZIO, IL CALENDARIO FINO A NATALE

LAZIO, QUANTO INCIDONO I NUOVI ACQUISTI?

TORNA ALLA HOME