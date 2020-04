La FIFA: "Frequenza partite preoccupante. Proponiamo le 5 sostituzioni"

Un'idea che era stata già annunciata da Gabriele Gravina, che aveva sottoposto all'IFAB questa possibilità. Ora le 5 sostituzioni a partita, sembrano poter diventare realtà, per affrontare questo periodo di emergenza. Ad annunciarlo è stata la FIFA: "Quando riprenderanno le competizioni, è probabile che si debba affrontare un calendario congestionato, con una frequenza di partite più alta del normale. La sicurezza dei giocatori è una delle principali priorità della FIFA. La nostra preoccupazione, in questo senso, è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di potenziali infortuni per gli sforzi profusi. Alla luce di ciò, e alla luce della sfida affrontata a livello globale, la FIFA propone di autorizzare temporaneamente un numero maggiore di sostituzioni, a discrezione delle Federazioni", riporta Sky Sports UK. Qualora la proposta venga approvata, dovrebbe riguardare anche la stagione 2020/2021, incluso l'Europeo.

