La Lazio ha il centrocampo più forte d'Italia? Risposte di Pellegrini e De Grandis

A detta di molti addetti ai lavori la Lazio ha il centrocampo più forte d'Italia. Milinkovic e Luis Alberto rappresentano due eccellenze, mentre Leiva è colui che garantisce il giusto equilibrio. La domanda nella trasmissione 23 su Sky Sport è stata posta all'ex difensore Luca Pellegrini e al giornalista Stefano De Grandis. Pellegrini non ha avuto dubbi: "Risposta secca, come valore assoluto è il centrocampo migliore". De Grandis ha aggiunto una precisazione: "Sì è il migliore anche se quest'anno Leiva a causa degli infortuni non ha avuto il rendimento dello scorso anno. Comunque è il centrocampo meglio assortito".

